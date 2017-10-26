أبل تعاني من أزمة حادة مع هواتف «آي فون إكس»

تعاني شركة أبل من مشاكل كبيرة فيما يخص توفير هاتفها الأحدث والأرقى المسمى “آي فون 10” تبعاً لمشاكل في عملية الإنتاج والتزويد مما قد يحد بشكل كبير من إمدادات الجهاز.

وذلك وفقاً لمذكرة جديدة موجهة للمستثمرين من قبل المحلل دانيال ايفيس من شركة التحليلات GBH Insights، حيث يتوقع دانيال أن تبلغ أوامر الطلبات المسبقة من جميع أنحاء العالم على الهاتف الجديد حوالي 40 مليون طلب.

وتوضح المذكرة أن هذه الطلبات المسبقة قد تبدو بمثابة أخبار جيدة لشركة أبل، لكن هناك مشكلة تتمثل بأن الشركة قد لا تمتلك على مدى الأشهر القليلة المقبلة سوى 20 مليون هاتف فقط متاحة للعملاء، مما يعني أن شركة أبل لن تتمكن من اللحاق بالطلبات المسبقة حتى شهر أبريل أو مايو من العام المقبل، وهو الهاتف الذي ادعت شركة أبل بأنه يمثل المستقبل فيما يخص الهواتف الذكية للشركة.

أفادت التقارير بأن آبل قد عانت من مشاكل التصنيع التي أبطأت عملية الحصول على أجهزة “آي فون إكس” من خطوط التجميع.

وكانت المشكلة الرئيسية التي واجهت أبل تتعلق بجهاز الاستشعار المضمن في الهاتف الذكي، الذي يسمح له بتشغيل وظيفة الماسح الضوئي للوجه “فيس آي دي”.

وأوضح المحلل الرئيسي مينغ تشي كو المحلل لدى شركة “كي جي آي سيكيوريتي” أن أبل عملت على حل المشاكل، وبدأت بتصنيع الهواتف بسرعة أكبر من السابق، لكنه خفض من توقعاته بخصوص الشحنات التي قد تتوفر حتى نهاية العام إلى ما بين 25 و30 مليون هاتف.

وقال أيضاً إن أبل قد لا تتمكن من توفير سوى 2 أو 3 مليون من الهاتف بحلول تاريخ 3 نوفمبر المقبل وهو موعد وصول الهاتف لعملاء الشركة.