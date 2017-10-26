 إيداع 499 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي «الضمان» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إيداع 499 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي «الضمان»

إيداع 499 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي «الضمان»
المناطق_الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الثلاثاء الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د. إبراهيم الشافي، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 499.987.860 ريالا، مضيفا أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 35.987 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، موضحاً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود الذي يمثل معظمهم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

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