إيداع 499 مليون ريال مساعدات مقطوعة لمستفيدي «الضمان»

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الثلاثاء الماضي، مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د. إبراهيم الشافي، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 499.987.860 ريالا، مضيفا أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 35.987 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.

وأكد، أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، موضحاً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود الذي يمثل معظمهم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.