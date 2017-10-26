 السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق الموازية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق الموازية

السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق الموازية
المناطق_الرياض

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ابتداءً من تاريخ 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018م.

كما تضمن قرار المجلس اعتماد الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية و الذي يهدف إلى توضيح آلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.

يأتي ذلك استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وانطلاقاً لتحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ.

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