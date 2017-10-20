“حمد بن جاسم”: الجزيرة تجاهلت الشأن الداخلي لقطر لاهتمامها بالملفات العربية

زعم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطر السابق، وأحد مؤسسي “نظام الحمدين” الشيخ “حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني”، بأن قناة الجزيرة التي أشرف على تأسيسها قبل أكثر من “20” عامًا تجاهلت الشأن الداخلي لدولة قطر، بسبب انشغالها بملفات وقضايا دول عربية أخرى.

وحاول “حمد بن جاسم” خلال حديثه مع قناة قطر الحكومية، مساء أمس لأربعاء: “تبرير اعترافه بان إن إنشاء القناة كان بهدف إثارة ملفات وقضايا عربية زاعماً أنه حاول أن تكون صوت المواطن العربي، على حد زعمه”.

وزعم بن جاسم إن أمير قطر السابق والمؤسس الأول لنظام الحمدين، الشيخ حمد بن خليفة، أمر بإنشاء القناة لتكون صوتًا للمواطن العربي، وأن “تلتزم الحياد قدر الإمكان”، وتكون مسموعة من كل العرب وغير العرب على حد تعبيره.

وتجاهل بن جاسم تحول القناة منذ إنشائها وحتى الآن، إلى منصة إعلامية بتبني سياسة تحريرية تقوم على دعم الاضطرابات والفوضى في دول عربية محددة، متجاهلة شعارها الشهير “الرأي والرأي الآخر”.