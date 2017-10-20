وفاة أم وطفلتها..سياج حديدي يحول حياة أسرة باكستانية الى معاناة مؤلمة

انهى سياج حديدي اليوم حياة سيدة وطفلتها وذلك اثر حادث مروري مروع واليم بطريق بيش الدولي – صبيا ، فيما اصيبت شقيقتها ووالدها من الجنسية الباكستانية وذلك نتيجة اختراق سياج حديدي لمركبتهم مرورا بالاطراف السفلية لوالدتهم واختراق جسد الطفلة كانتا بموقع السياح بالجهة الاخرى للسائق .

واوضح متحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بأن غرفة العمليات تلقت عند الساعه الرابع من مسا اليوم الأربعاء بلاغا عن حادث على الطريق الدولي بيش – صبيا بالقرب من تقاطع الحقو بيش لعائله مكونه من 4 أشخاص،الاب، – الام – وابنتين من الجنسيه الباكستانيه وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين إلى موقع الحادث وعند وصولهما.

واضاف الصرخي أن الام وجدت في حاله حرجه واحدى بناتها قد فارقت الحياة بسبب اختراق السياج الحديدي الذي بجانب الطريق مقدمة السياره ودخوله على الام وابنتها أدى إلى وفاة طفله في الثانيه عشر تقريبا في الحال بينما فارقة الام الحياه أثناء انتقالها إلى المستشفى نتيجة نزيف غزير من القدم بسب السياج رغم محاولة المسعفين ايقافه وأيصالها إلى المستشفى في أسرع وقت

و بين ان الطفلة الأخرى اصيبت بحروق من الدرجه الثانيه نتيجة انفجار شاحن متنقل كان قريب منها ونجا الأب من السياج وأصيب بإصابات بسيطه وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج .