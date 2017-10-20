 قلعة تاروت أقدم الثغور البحرية في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قلعة تاروت أقدم الثغور البحرية في المملكة وفاة أم وطفلتها..سياج حديدي يحول حياة أسرة باكستانية الى معاناة مؤلمة “حمد بن جاسم”: الجزيرة تجاهلت الشأن الداخلي لقطر لاهتمامها بالملفات العربية في أقل من “24 ساعة”.. مقتل “3” رجال دين طعنًا بالسكين في إيران من بينها سحب الحقوق وتجميد الأرصدة.. سيناريوهات مؤكدة بانتظار القطري ناصر الخليفي أمانة الشمالية تعلن عن سحب قرعة لأصحاب المناجر بمخطط الصناعية أصغر حافظين للقرآن في جدة متفوقان ولا يتحدثان العربية لهذا السبب..”الجوازات” تمنع نقل كفالة بعض المقيمين! الشيخ سعود الشريم يستعيد حسابه بـ«تويتر» بعد اختراقه مدينة الملك سعود الطبية تطرح وظائف شاغرة للرجال والنساء تدشين مبادرة «ساما تهتم» توفر وظائف فنية وإدارية للسعوديين والسعوديات في بنك الرياض

قلعة تاروت أقدم الثغور البحرية في المملكة

قلعة تاروت أقدم الثغور البحرية في المملكة
المناطق_الرياض

تعد قلعة تاروت من أبرز وأشهر المعالم الاُثرية في المنطقة الشرقية.

ومن الثابت في سجلات التاريخ إن القلعة بنيت بين عامي 1515، 1521م ولكن من غير المعروف حتى الآن من شيدها رغم ترجيحات بعض باحثي الآثار إن أهالي القطيف و تاروت بنوها لتحميهم من هجمات البرتغاليين إبان غزواتهم، غير ان بعضا آخر من الباحثين يرون إن الغزاة البرتغاليين هم الذين بنوها لتحميهم من هجمات الأتراك ضدهم إلا أنهم اضطروا لتسليم القلعة عام 1559م وخرجوا من تاروت.

وشيدت القلعة شيدت على أنقاض هيكل “عشتاروت” آلهة الفينيقيون، فيما يقول آخرون إنها بنيت على أنقاض معبد إغريقي، بجوار عين ماء اشتهرت باسم (عين العودة)،  قبل 5 آلاف سنة.

وتمثل قلعة تاروت وما جاورها من حمام الباشا ركائز أساسية للجذب السياحي بالمنطقة، للمكانة التاريخية والتراثية الرفيعة، ويعود أصل اسم تاروت أو (عش تاروت) الاسم الأصلي الذي أطلقه الفينيقيون نسبة لآلهتهم (عشتاروت)، آلهة الحب والجمال.

وتؤكد قلعة تاروت على أن هذه الجزيرة مهد الحضارات، وواحدة من أقدم مدن التاريخ، وأهم الثغور البحرية في الماضي، ويعود تاريخ الاستيطان في تاروت لحوالي 5 آلاف سنة على الأقل، وقد كانت مسكنا لمزيج من العشائر الكنعانية والفينيقية، قبل نزوحهم إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط وتعتبر واحدة من أقدم مواقع الاستيطان البشري.

ويعكف فرع هيئة السياحة والتراث الوطني  بالمنطقة الشرقية حاليا إلى تطوير القلعة والمحافظة عليها، لتكون قبلة سياحية يقصدها زوار المنطقة الشرقية من مختلف المناطق والدول المجاورة.

-حيث عمل الفرع على ترميم واعادة تأهيل مركز الحرفيين، وتأهيل المطعم التراثي المقابل للقلعة ، كما تم تنظيف والاهتمام بالعين العودة بالقلعة، والتأهيل الجزئي للموقع.
وقد اعتمدت الهيئة تطوير قلعة تاروت وقصر دارين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري
ملتقى آثار المملكة

يشار إلى أن المملكة ستشهد أول ملتقى متخصص في الآثار هو ملتقى آثار المملكة العربية السعودية الذي سيقام برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله)، في الفترة من 18 -20  صفر 1439هـ الموافق 7 – 9 نوفمبر 2017م بإذن الله تعالى، في مدينة الرياض.

وسيشهد الملتقى عددا من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة في آثار المملكة بمشاركة نخبة من أبرز علماء الآثار على مستوى العالم، كما يتضمن الملتقى معارض متخصصة تبرز المواقع والمكتشفات الأثرية في مناطق المملكة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>