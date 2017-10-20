قصر الفريد.. المعلم الأشهر في مدائن صالح

تزخر (مدائن صالح) الموقع الأثري الأشهر في المملكة والمسجل في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو بعدد من المعالم الفريدة والهامة.

ومن هذه المعالم قصر الفريد وهو من بين مجموعة المقابر الموجودة في مدائن صالح، له أعرض واجهة بين مجموعة تلك المقابر إذ تبلغ 13.85متر وهو الوحيد الذي تزين واجهته أربعة أعمدة بتاج نبطي بدلا من إثنين ولذلك سمي بالفريد.

وتقع مدائن صالح على بعد (22) كيلو متراً شمال محافظة العُلا، وتحتل موقعاً إستراتيجياً على طريق التجارة الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر.

ويضم موقع مدائن صالح (132) واجهة صخرية منحوتة في الصخر، وعدداً من الآثار الإسلامية من قلاع وبقايا خط سكة حديد الحجاز.

وفي هذا الموقع قامت واحدة من أعرق الحضارات في التاريخ‌ .. وهي بلاد النحوت الصخرية والكهوف والرسوم والجبال المفرغة والأراضي الملونة.

والداخل إلى مدائن صالح‌ يجد نفسه بين سلسلة من الجبال المتشابكة والمنفصلة والمنحدرات الصخرية التي احتوت الكثير من الآثار المهمة مثل البيوت المنحوتة في الجبال، والمقابر ذات الواجهات المعمارية الضخمة التي صممت تصميما هندسيا بديعا والكهوف العميقة، وقد تضمنت العديد من النقوش والكتابات التي يدل جميعها على المستوى الحضاري الرفيع الذي بلغه سكان الحجر , وكونوا حضارة عظيمة في الفترة من العام الأول قبل الميلاد إلى العام 75 م . وفي كل مكان تشاهد نقوشا وكتابات بحروف نبطيه أو عربية ثمودية متنوعة منقوشة بشكل رائع بعضها نقش على واجهات المقابر وبعضها داخل المغارات الكبيرة وبعضها ملقى على سفوح الجبال .

ملتقى آثار المملكة

يشار إلى أن المملكة ستشهد أول ملتقى متخصص في الآثار هو ملتقى آثار المملكة العربية السعودية الذي سيقام برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله)، في الفترة من 18 -20 صفر 1439هـ الموافق 7 – 9 نوفمبر 2017م بإذن الله تعالى، في مدينة الرياض.

وسيشهد الملتقى عددا من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة في آثار المملكة بمشاركة نخبة من أبرز علماء الآثار على مستوى العالم، كما يتضمن الملتقى معارض متخصصة تبرز المواقع والمكتشفات الأثرية في مناطق المملكة.