المشرف العام يشكر أمين نجران‎ بعد اطلاعه على تقرير “وطن بلا مخالف

تلقى أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق خطاب شكر وتقدير من سعادة المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة حمد بن سعد العمر إثر اطلاعه على التقرير الإعلامي للمجهودات المبذولة من الأمانة والبلديات المرتبطة في المراكز والمحافظات بمناسبة اليوم الوطني 87

من جهته أعرب الشفق عن شكره وتقدير للعمر