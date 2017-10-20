 المشرف العام يشكر أمين نجران‎ بعد اطلاعه على تقرير “وطن بلا مخالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المشرف العام يشكر أمين نجران‎ بعد اطلاعه على تقرير “وطن بلا مخالف ولي العهد: مشكلة قطر صغيرة جداً جداً جداً موقع الرجاجيل بالجوف.. معلم لحضارات تعود لـ(7000 سنة) عينونة.. آثار تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد قصر الفريد.. المعلم الأشهر في مدائن صالح قلعة تاروت أقدم الثغور البحرية في المملكة وفاة أم وطفلتها..سياج حديدي يحول حياة أسرة باكستانية الى معاناة مؤلمة “حمد بن جاسم”: الجزيرة تجاهلت الشأن الداخلي لقطر لاهتمامها بالملفات العربية في أقل من “24 ساعة”.. مقتل “3” رجال دين طعنًا بالسكين في إيران من بينها سحب الحقوق وتجميد الأرصدة.. سيناريوهات مؤكدة بانتظار القطري ناصر الخليفي أمانة الشمالية تعلن عن سحب قرعة لأصحاب المناجر بمخطط الصناعية أصغر حافظين للقرآن في جدة متفوقان ولا يتحدثان العربية

المشرف العام يشكر أمين نجران‎ بعد اطلاعه على تقرير “وطن بلا مخالف

المشرف العام يشكر أمين نجران‎ بعد اطلاعه على تقرير “وطن بلا مخالف
المناطق_نجران

تلقى أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق خطاب شكر وتقدير من سعادة المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة حمد بن سعد العمر إثر اطلاعه على التقرير الإعلامي للمجهودات المبذولة من الأمانة والبلديات المرتبطة في المراكز والمحافظات بمناسبة اليوم الوطني 87
من جهته أعرب الشفق عن شكره وتقدير للعمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>