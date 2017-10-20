أمير حائل يلتقي ، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أمس الاربعاء، بمكتب سموه بالإمارة، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة حائل (هدف) المهندس فيصل الجريفاني، الذي قدم لسموه التقرير السنوي، وما اشتمل عليه من تفصيل كامل عن أعمال وخدمات الفرع بالمنطقة، من تدريب وتوظيف ما يقارب 15 ألف من الجنسين، وتشجيع العمل وتطوير التثقيف والإرشاد المهني وتمكين القيادات الوطنية وغيرها.

وثمن سموه الدعم السخي من القيادة الحكيمة لتدريب وتوظيف الشباب والفتيات، مشيداً بفرع الصندوق بالمنطقة، والقائمين عليه، متمنياً للجميع التوفيق.