الشورى يصوت الأسبوع القادم على المطالبة بخفض أسعار التذاكر الداخلية ويناقش عدة موضوعات

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين الأثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437 /1438هـ .

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1437 /1438هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقييم ظاهرة تسرب الكوادر الوطنية المؤهلة ووضع الحلول اللازمة لتحقيق المزيد من الاستقرار الوظيفي وتعزيز مستوى الخبرة لدى الموظفين .

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 /1437هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بوضع خطة تنفيذية ومؤشرات أداء لتحويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى صناعة وطنية منتجة وبكوادر سعودية خلال فترة زمنية محددة , ودراسة فصل مؤسسة البريد عن وزارة الاتصالات .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1437 /1438هـ , وتقرير اللجنة الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى .

وقد أوصت اللجنة بملائمة دراسة المقترح بإضافة مادة جديدة على مشروع النظام , المكون من 36 مادة.

وتهدف إضافة المادة الجديدة للنظام إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر .

وخلال الجلسة العادية الثانية والستين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية , واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436 /1437هـ في جلسة سابقة .

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437 /1438هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين , ودعم المؤسسة في استكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – فرع جدة .

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1437 /1438هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل , وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1437 /1438هـ .

وخلال جلسته العادية الثالثة والستين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة , ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن .

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان الهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437 /1438هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة حقوق الإنسان الإسراع بإنهاء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان , ووضع مؤشرات لتحديد مستوى الأداء في ضوء معايير حقوق الإنسان .

كما طالبت اللجنة الهيئة التنسيق مع وسائل الإعلام لتفادي نشر المعلومات الخاطئة عن القضايا والأشخاص المتعلقين بها قبل الانتهاء من إجراءات التحقق منها .

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437 /1438هـ .

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطوير رقابتها على المساجد والجوامع والتأكد من تأدية منسوبيها لأعمالها على الوجه المطلوب .