مفوضية الأمم المتحدة تنذر بمقاطعة 130 شركة إسرائيلية

قالت صحيفة عبرية اليوم الخميس، إن بلاغات إنذار بالمقاطعة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وصلت مكاتب 130 شركة إسرائيلية، على ضوء عملها داخل المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة “صفا”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه وبالإضافة للبلاغات المذكورة تم إنذار 60 شركة أجنبية تعمل في “إسرائيل” أنه وفي حال واصلت عملها في المستوطنات فسيتم إدخالها إلى “القائمة السوداء” التي يقوم مفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمير زيد بن رائد الحسين بإعدادها ضد الشركات العاملة خارج أراضي 48.

ويتهم المفوض تلك الشركات بالعمل خلافاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ومن بين الشركات التي وصلها الإنذار شركات إسرائيلية معروفة وهي: “سلكوم وكوفي كوفي ودور ألون، ومخابز أنجل وموتورولا ونيشر وبارتنر، وباز ورامي ليفي وريمكس، وشوفرسال وسونول وهوت، وألكترا وألبيط وبنك ليؤومي وبيزك وكوكا كولا وإيجد، ومكوروت وتيبع”.

وسبق الكشف عن قائمة الشركات مساع إسرائيلية أمريكية مشتركة لمنع الإجراء، إلا أنها باءت بالفشل في حين يسعى الكونغرس الأمريكي لسن قانون يلتف على هذه القرارات.