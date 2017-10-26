 أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس لجنة إصلاح ذات البين يستقبل أعضاء المجلس الفخري للجنة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس لجنة إصلاح ذات البين يستقبل أعضاء المجلس الفخري للجنة بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس لجنة إصلاح ذات البين يستقبل أعضاء المجلس الفخري للجنة بالمنطقة
المناطق ـ جدة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، نائب رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة، أعضاء المجلس الفخري للجنة بالمنطقة والذين قدموا لسموه تصوراً لأبرز ملامح خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
واستمع الأمير عبدالله بن بندر خلال اللقاء الذي حضره وكيل إمارة منطقة مكة المساعد للحقوق المشرف العام على أعمال اللجنة الأمير فيصل بن محمد، إلى شرح عن الخطط المستقبلية للجنة والتي ستركز أعمالها على نشر ثقافة العفو والإصلاح، وبناء مجتمع متماسك إلى جانب تقوية الروابط وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع عبر حل النزاعات والتصالح في الخصومات، مستمدة منهجها من تعليم الدين الإسلامي الحنيف، وفي هذا السياق استقبلت اللجنة طيلة العام الماضي 977 معاملة تم إنجاز جزء منها والآخر تحت الإجراء.
وتهدف لجنة إصلاح ذات البين التي تعمل تحت مظلة الإمارة إلى إحياء سنة الإصلاح تحقيقا لهدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كذلك نشر معاني العفو والتسامح والصلح بين المتخاصمين، وتقديم برامج وقائية لترسيخ مفاهيم العفو والتسامح، كما أنها تساهم في تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لكل ما من شأنه خدمة المجتمع وتنفيذ المبادرات والشراكات المجتمعية.

يشار إلى أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أصدر قرارا في منتصف ذي القعدة الماضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة برئاسته، ويضم المجلس نائب أمير المنطقة الأمير بندر بن عبدالله نائبا للرئيس، إضافة لمشرف عام على اللجنة ورئيس تنفيذي  و 18 عضواً من الجنسين.

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