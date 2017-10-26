 تدخل جراحي دقيق يعيد وظيفة القولون لطفلة بمستشفى الولاده والأطفال بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تدخل جراحي دقيق يعيد وظيفة القولون لطفلة بمستشفى الولاده والأطفال بنجران

تدخل جراحي دقيق يعيد وظيفة القولون لطفلة بمستشفى الولاده والأطفال بنجران
المناطق - نجران

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إجراء جراحة دقيقة لطفلة تبلغ من العمر عامين  كانت تعاني من تشوه خلقي بالأمعاء الغليظة يتمثل في تضخم خلقي من النوع النادر بالقولون لعدم وجود خلايا عصبية بثلاث أرباع القولون.
وبينت الصحة بعد استكمال الاجراءات العلاجية لمثل تلك الحالات ادخلت الطفلة لغرفة العمليات تحت اشراف استشاريين  في قسم جراحة الاطفال والتخدير وتم اجراء العملية  و إستئصال الجزء المشلول من القولون وإعادة توصيل الجزء المتبقي بفتحة الشرج بكل نجاح بفضل من الله  مسهماً  هذا التدخل الجراحي الدقيق في إعادة حيوية ووظيفة القولون وتحسن الحالة العامة للطفلة وتقرر خروجها من المستشفى على أن يتم متابعة حالتها بالعيادة الخارجية .
يذكر أن نسبة حدوث هذا التشوه الخلقي النادر 1 لكل 5000 مولود حي .
الجدير بالذكر ان  قسم جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران المركز المتخصص في إجراء العمليات الجراحية  الدقيقة وجراحات اليوم الواحد للمواليد والأطفال حتى عمر 14 سنة .

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