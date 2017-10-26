 البرنامج التدريبي (مهارات التعامل مع بلاغات الابتزاز ) لعدد من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البرنامج التدريبي (مهارات التعامل مع بلاغات الابتزاز ) لعدد من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير

البرنامج التدريبي (مهارات التعامل مع بلاغات الابتزاز ) لعدد من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير
المناطق - أبها

انطلق مؤخراً البرنامج التدريبي (مهارات التعامل مع بلاغات الابتزاز ) بفندق قصر أبها لعدد من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير، حيث يستهدف هذا البرنامج الاعضاء الميدانين مما يسهم في اكسابهم المهارات العلمية في ممارستهم العملية، ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة التدريبية لعام 1439 والتي اطلقتها إدارة تطوير الموارد البشرية بديوان الرئاسة، وذلك بتوجيهات سديدة من لدن معالي الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أ.د عبدالرحمن بن عبدالله السند، والذي يحرص على هذه البرامج التي من شأنها إكساب العضو الميداني كافة جوانب المعرفة والمهنية للإرتقاء بالأداء، في ظل ما تجده الرئاسة العامة من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتقوم هذه الرسالة السامية والشعيرة المباركة بأفضل صورة وتصل إلى جميع شرائح المجتمع .
من جانبه  فقد رفع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام على دعمه المتواصل لدفع عجلة التطوير والإرتقاء بجهاز الهيئة والعاملين فيه.
الجدير بالذكر ان الايام التدريبية تتجاوز 82 يوماً تدريبياً بواقع 25 متدرباً للبرنامج الواحد، موزعة حسب البرامج التدريبية التي تعكف على اعداها ادارة التخطيط والتطوير بفرع المنطقة.

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