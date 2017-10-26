 حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط محاولة تهريب (٣١٦،٧) من مادة الحشيش المخدر و (٣٩٠١٠) من الإمفيتامين المخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط محاولة تهريب (٣١٦،٧) من مادة الحشيش المخدر و (٣٩٠١٠) من الإمفيتامين المخدرة البرنامج التدريبي (مهارات التعامل مع بلاغات الابتزاز ) لعدد من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير تدخل جراحي دقيق يعيد وظيفة القولون لطفلة بمستشفى الولاده والأطفال بنجران أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نائب رئيس لجنة إصلاح ذات البين يستقبل أعضاء المجلس الفخري للجنة بالمنطقة مفوضية الأمم المتحدة تنذر بمقاطعة 130 شركة إسرائيلية الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظم لقاء مع مكاتب المحاسبة مجلس بلدي جازان مشروع نيوم خطوة نحو مستقبل مشرق أمين الشرقية يعقد اجتماع تحضيري مع الجهات الجهات الحكومية للتعامل مع موسم الامطار … ويشدد على مشاركة الجميع في تنفيذ خطط موسم الامطار برلمانيون أوروبيون: قطر أنفقت ملايين الدولارات لإنتاج مشروع إخواني جديد بأروربا بالصور .. يتوج منتخب الأحساء أول في التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة القدم 60 شركة سعودية تسجل حضورها في معرض بغداد الدولي عمدة الخفجي “ابن داهوم” يشارك في ملتقى عمد المملكة السادس

حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط محاولة تهريب (٣١٦،٧) من مادة الحشيش المخدر و (٣٩٠١٠) من الإمفيتامين المخدرة

حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط محاولة تهريب (٣١٦،٧) من مادة الحشيش المخدر و (٣٩٠١٠) من الإمفيتامين المخدرة
المناطق - يوسف المطيري

 

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه “في إطار مايقوم به رجال حرس الحدود من مهام في رصد وإحباط عمليات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان، بتوفيق الله تعالى، يوم (الثلاثاء الموافق ٤  /٢ / ١٤٣٩هـ) من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش وأقراص الإمفيتامين المخدرة، بعد أن تم رصد شخص أثناء محاولته التسلل لحدود المملكة لتهريب وبث هذه السموم؛ مما حتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف وأسفر عن ذلك القبض عليه”.

وبيّن المتحدث الرسمي “أنّ المقبوض عليه يمني الجنسية، ومجموع ماقبض بحوزته  ثلاثمائة وستة عشر كيلوجرام وسبعة جرامات (٣١٦،٧) من مادة الحشيش المخدر، وتسعة وثلاثين ألفاً وعشرة أقراص (٣٩٠١٠) من الإمفيتامين المخدرة،
وتم إحالة المضبوطات والشخص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود “أن رجال حرس الحدود مؤهلون بكفاءة عالية، بعون الله وتوفيقه، للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود بكل أساليبها ووسائلها، وأنهم يعملون بعزيمة لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وحماية المواطن من هذه الآفة الضارة”.

والله ولي التوفيق .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>