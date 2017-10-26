خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة بكتل العالمية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بكتل العالمية براندن بكتل.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مبادرة مستقبل الاستثمار التي أطلقتها المملكة، والمجالات الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030م.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.