مركز الملك فيصل يصدر كتاباً متخصصاً في علم التجويد

يثري كتاب (تسهيل المعارج إلى تحقيق المخارج) المكتبة العربية بعملاً علمياً متخصصاً متكاملاً في علم التجويد ومخارج الحروف لما فيه من وصف دقيق للمخارج واستقصاء لما قيل فيها عن ثقات العلماء، وهو من تأليف أبي عبدالله محمد بن عبدالسلام الفاسي، وصدر حديثاً عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

ويتكون الكتاب الذي يقع في 190 صفحة من القطع المتوسط، وقام بتحقيقه الأستاذ الدكتور بجامعة أم القرى سابقاً محسن بن سالم العميري، من قسمين؛ القسم الأول الدراسة، ويتضمن مقدمة المحقق التي تشتمل على دراسة عن المؤلف أبي عبدالله الفاسي تحتوي اسمه ونسبه وولادته ونشأته ورحلاته شيوخه وتلاميذه وآثاره ومؤلفاته ووفاته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه، إضافة إلى دراسة عن الكتاب فيها وصف مخطوطتي الكتاب ونماذج منهما وتحقيق عنوان الكتاب ومنهج التحقيق والنص المحقق والتعليق عليه.

أما القسم الثاني فيشمل موضوعات الكتاب، ومنها مقدمة المؤلف، باب مخارج الحروف وصفاتها، تعريف المخرج، تعريف الحرف، تعريف الصوت، عدد مخارج الحروف، والخلاف فيها، الصـفات، فوائد صفات الحروف، حروف الحلق ومخارجها، مخارج اللسان وحروفها، الحروف الشجرية، الغنة ومخرجها، الفرق بين الحروف الأصول والفروع، صفات الحروف، رسالة لأبي حيان جمع فيها صفات الحروف، معنى المدّ وقسماه، الاستعلاء وحروفه، الانفتاح وحروفه، الصفير وحروفه، التفشي وحروفه، العلّة وحروفها، القلقلة وحروفها، نهاية الكتاب.

كما يحوي الكتاب عدداً من الفهارس الفنية، وتشمل؛ القرآن، الأحاديث النبوية، الأمثال، الشعر والرجز، الأماكن والبلدان، الكتب الواردة في المتن، الأعلام، أهم المصادر والمراجع، فهرس الدراسة وموضوعات الكتاب.

ويأتي كتاب (تسهيل المعارج إلى تحقيق المخارج) ضمن سلسلة (تحقيق التراث) التي يصدرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، على نسختين خطيتين؛ النسخة الأولى نسخة الخزانة العامة بالرباط وتوجد مصورة منها في مركز جمعة الماجد في دبي بخط واضح وجميل وصدرت عام 1201هـ على يد ناسخها أحمد بن الحاج محمد بن سليمان المراكشي، أما النسخة الثانية نسخة الخزانة العامة والمحفوظات بتطوان بالمغرب العربي وخطها دقيق جدًّا لكنه مقروء.