ولي العهد يوجه بنقل التوأم السيامي حنين وفرح من غزه إلى الرياض للعلاج وإمكانية فصلهما

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بنقل التوأم السيامي الفلسطيني حنين و فرح من غزة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض لعلاجهما و دراسة إمكانية فصلهما .

أعلن ذلك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم الذي أكد أن هذه اللفته الإنسانية الحانية من سموه الكريم ليست مستغربة على سموه ، وتأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان و تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

و أفاد معاليه أن التوأم هما إناث و تلتصقان في منطقتي البطن و الحوض و لكل منهما طرف سفلي واحد و تشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي ، كما إنهما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية و تحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة للتأكد من الأعضاء المشتركة و إمكانية فصلهما .

و ثمن معاليه هذا التوجيه الكريم من سمو ولي العهد -حفظه الله – داعيا الله أن يكلل جهود الفريق الطبي بالنجاح و التوفيق .