وزارة الخدمة المدنية تصنّف وظائف لخريجي كلية مجتمع ” بيش” بجامعة جازان

صنفت وزارة الخدمة المدنية برامج كلية المجتمع في محافظة بيش بجامعة جازان على عدد من الوظائف في أقسامها الثلاثة دبلوم تقنية هندسة القوى الكهربائية ودبلوم تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية ودبلوم تقنية الهندسة الكيميائية.

وأوضح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الكلية بذلت جهداً كبيرا للحصول على هذا الاستحقاق الذي يسهم في تطوير مخرجات الكلية ومنح طلابها المنافسة على الوظائف في القطاع الخاص والعام في المجالات المصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية بما فيها المؤسسات التعليمية.

من جانبه بيّن عميد كلية المجتمع في بيش الدكتور محمد مباركي أن التصنيف الوظيفي شمل جميع أقسام الكلية الثلاثة, وجاءت مسمّيات الوظائف، كهربائي, مساعد مدرب في مجال التخصص, فني مواصفات ومقاييس، فني صوت، فني إضاءة، فني صيانة آلات، فني تشغيل آلات، والتي سوف تشمل الحاصلين على دبلوم تقنية هندسة القوى الكهربائية, ووظائف فني صيانة آلات ميكانيكية، فني مواصفات ومقاييس – مساعد مدرب في مجال التخصص للحاصلين على دبلوم تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية, ووظائف فني مختبر في المختبرات الصناعية ومختبرات الجودة والنوعية، ومساعد مدرب في مجال التخصص للحاصلين على دبلوم تقنية الهندسة الكيميائية.