خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية فرنسا الأسبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، فخامة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا الأسبق.

وتم خلال الاستقبال، بحث علاقات الصداقة بين المملكة وفرنسا، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.