 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية فرنسا الأسبق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية فرنسا الأسبق

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية فرنسا الأسبق
واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، فخامة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا الأسبق.
وتم خلال الاستقبال، بحث علاقات الصداقة بين المملكة وفرنسا، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

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