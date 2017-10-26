تعليم الباحة يحدد أوقات الدوام الشتوي في مدارس الباحة ومحافظة المخواه

ترأس سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس مجلس التعليم بالمنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش صباح اليوم الخميس 6 / 2 / 1439 هـ اجتماع مجلس التعليم بالمنطقة بحضور مدير تعليم محافظة المخواه الأستاذ علي خيران الزهراني وجميع أعضاء المجلس الموقر.

بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية للمدير العام رحب خلالها بالجميع كما شكر أعضاء المجلس الموقر على تهنئتهم له بحصول تعليم المنطقة على جائزة التميز الإداري على مستوى المملكة، مؤكداً أن ذلك لم يأتي إلا بتوفيق الله عز وجل ثم بتكامل الجهود التي أنتجت مخرجات تعليمية وتربوية متميزة عززت الثقة في مستوى الأداء في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة كمنظومة عمل متجانسة ومتكاملة في رؤاها ومنهجيتها لخدمة طلاب وطالبات المنطقة.

ثم استعرض أمين الإدارة الأستاذ خميس القفعي الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال قدم أولاها مدير إدارة التخطيط الأستاذ محمد عبدالله فرج عبر ورقة تناولت دور المؤسسات التعليمية في تحقيق رؤية 2030 من خلال جودة ما تقدمه من الإدارات التعليمية من خدمات إشرافية وتربوية وتعليمية تدعم التفكير الإيجابي والإبداع والإنتاج لبناء جيل متعلم قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة.

فيما قدم مدير تعليم المخواه ورقة أخرى عرض خلالها جهود إدارته في معالجة المشاريع المتعثرة والطرق النظامية التي تكفل استمرار العمل في المشروعات التعليمية وتساعد في القضاء على نسبة المباني المستأجرة، تلاها ورقة مماثلة استعرض خلالها المهندس سلطان الغامدي من إدارة المباني جهود تعليم الباحة في متابعة وتنفيذ المشاريع التعليمية المتعثرة وآلية العمل في إنهاء هذه المشرعات وفقا للمواصفات المتفق على تنفيذها.

أطروحة أخرى قدمها مدير مكتب التعليم بمحافظة المندق الأستاذ موسى الفقهاء عرض خلالها كيفية العناية برفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات والعمل على تقليص الفجوة بين اختبارات القياس ونتائج الثانوية العامة مبرزا أهمية الاهتمام بالتدريب المكثف وتبني بيوت الخبرة المميزة القادرة على صقل مهارات الطلاب والطالبات مبرزا أهمية تنمية قدرات الطالب والطالبة على التفكير والإبداع وحل المشكلات، وبناء شخصية بمختلف جوانبها بناءً شموليًا متوازنًا جسديًا واجتماعيًا ونفسيًا وأخلاقيًا، وسلك طرق التدريس الأكثر نجاعة في المواقف التعليمية المختلفة القادرة على إحداث التغير المنشود في زيادة التحصيل الدراسي للطالب.

وفي نهاية الاجتماع اتخذ أعضاء المجلس عددا من التوصيات التي تحقق الأهداف المرجوة جاء في مقدمتها تكوين لجنة مشتركة من تعليم الباحة والمخواه لمتابعة أعمال المشاريع المتعثرة والإشراف عليها والعمل على وضع خطة زمنية لمتابعة التنفيذ ووضع الحلول الإجرائية المناسبة أولا بأول ، ومن ثم الرفع بتقرير أسبوعي يتابع المستجدات على الواقع ، كما أقر المجلس تحديد الدوام الشتوي في مدارس تعليم الباحة والمخواه حيث يبدأ الدوام الشتوي في مدارس الباحة منذ الساعة السابعة والربع صباحا بالاصطفاف الصباح وتكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف ، في حين يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس تعليم المخواه في تمام الساعة السابعة صباحا وتكون الساعة السابعة والربع موعدا لبدء الحصة الأولى .ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل