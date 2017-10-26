 أمانة منطقة تبوك تستعد لتدشين وتفعيل نظام البلاغات ٩٤٠ خلال الأيام القليلة القادمة في جميع البلديات التابعة لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمانة منطقة تبوك تستعد لتدشين وتفعيل نظام البلاغات ٩٤٠ خلال الأيام القليلة القادمة في جميع البلديات التابعة لها

أمانة منطقة تبوك تستعد لتدشين وتفعيل نظام البلاغات ٩٤٠ خلال الأيام القليلة القادمة في جميع البلديات التابعة لها
المناطق - تبوك

تستعد أمانة منطقة تبوك لتدشين وتفعيل نظام البلاغات ٩٤٠ خلال الأيام القليلة القادمة في جميع البلديات التابعة لها بإذن الله.

وقال مدير مركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي المهندس خالد الزهراني بأن الأمانة عقدت ورشة عمل حضرها المختصون في الأمانة والبلديات التابعة برئاسة وكيل الأمين للبلديات ناجي أبودريهم .. وذلك لمعرفة آلية العمل على نظام البلاغات المركزي٩٤٠ وتدريب منسوبي البلديات على مباشرة البلاغات من خلال وطريقة التعامل مع النظام المركزي.

وأوضح المهندس الزهراني  بأن أمانة منطقة تبوك تعمل بجدية على تطوير كافة أنظمتها الإلكترونية بما يتماشى مع المرحلة الحالية لتشمل جميع البلديات التابعة وتعم فائدتها جميع سكان محافظات ومراكز تبوك من المواطنين والمقيمين.
واختتم المهندس الزهراني حديثه بأن الأمانة ستقوم بتطوير تطبيق الأمانة للأجهزة الذكية ليتمكن المواطن والمقيم من الاستفادة من خدمة  نظام البلاغات ٩٤٠ في مختلف محافظات ومراكز منطقة تبوك إلكترونياً ودون الحاجة إلى الاتصال بالمركز.

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