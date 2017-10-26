السفير السعودي في ماليزيا يقيم حفل ترحيب بالحميد ويودع الجميل

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل ترحيب بالملحق الثقافي السعودي المعين لدى ماليزيا الدكتور حسين بن عبدالرحمن بن حميد ووداع للملحق الثقافي السابق حمد الجميل الذي انتهت فترة إيفاده، وألقى السفير قطان كلمة خلال الحفل رحب فيها بالدكتور حسين بن حميد وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة كما شكر الجميل على ما بذله من جهد واخلاص وتفانٍ أثناء فترة عمله متمنياً له التوفيق في عمله الجديد .

وأشاد قطان بالعلاقات المميزة التي تربط السعودية وماليزيا والتي عززتها الزيارة الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مؤخرا لمملكة ماليزيا وما تبعها من خير لكلا البلدين في مختلف المجالات .

عقب ذلك سلّم السفير قطان شهادات الشكر والدروع التقديرية ثم تناول الجميع مأدبة العشاء

حضر الحفل الملحق العسكري العميد البحري الركن حسين بن عبدالرحمن القميع والقائم بأعمال السفارة فواز بن طنف العتيبي والملحق الديني عبدالرحمن الهرفي والملحق التجاري خالد حلواني وقائد المدارس السعودية في كوالالمبور يوسف العمران ومدير المكتب التجاري إبراهيم أبا الخيل ومدير الخطوط السعودية فواز الحربي ومدير مكتب السفير فضي الرشيدي وموظفو السفارة والملحقيات التابعة لها.