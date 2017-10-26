نائب أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة آل قدح في وفاة والدتهم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير يوم أمس تعازيه ومواساته لمدير عام الشركة الوطنية ” سياحية ” عضو الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس صالح بن حسين قدح وأسرته في وفاة والدتهم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بحي النزهة بمدينة أبها أبناء الفقيدة عبدالله بن حسين قدح والمهندس علي بن حسين قدح وعدد من أفراد الأسرة .

ودعا سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

من جهتها ثمنت أسرة آل قدح لسمو نائب أمير منطقة عسير هذه المشاعر والمواساة التي كان لها دور كبير في تخفيف الألم والحزن في مصابهم ، مؤكدين أن هذا ليس بغريبٍ على سموه .

