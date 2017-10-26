 تصنيع كميات من “عدة منقبي الآثار” لتوزيعها هدايا على زوار ملتقى آثار المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تصنيع كميات من “عدة منقبي الآثار” لتوزيعها هدايا على زوار ملتقى آثار المملكة

تصنيع كميات من “عدة منقبي الآثار” لتوزيعها هدايا على زوار ملتقى آثار المملكة
المناطق ـ الرياض

يجري حاليا تصنيع كميات من العدة التي يستخدمها علماء ومختصو الآثار في أعمال التنقيب الأثري والتي هي عبارة عن مجرفة صغيرة خاصة بأعمال التنقيب، وفرشاة، ومحافير، ومسترين ونظارات حامية من الغبار
وستقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتوزيع (عدة منقبي الآثار) كهدايا على زوار ملتقى آثار المملكة العربية السعودية (1) الذي سيقام في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض في الفترة من 18 -20 صفر 1439هـ الموافق 7 – 9 نوفمبر 2017م.
وتعمل الهيئة من خلال عدد من الفعاليات والمسابقات والعروض المفتوحة للجمهور على جذب المواطنين للملتقى وتوسيعه من كونه مؤتمرا علميا فقط إلى أن يكون ملتقى عاما ومتنوعا لربط المواطنين بآثار بلادهم وتعريفهم بها وبقيمتها التاريخية والوطنية.

ويحظى الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله)، ومشاركة عدد كبير من علماء الآثار على مستوى العالم.
ويشتمل الملتقى الذي يعد أول ملتقى للآثار بالمملكة على جلسات علمية بمشاركة نخبة من علماء الآثار على المستويين المحلي والدولية، كما سيتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والتراثية، وسيصاحب الملتقى إقامة 10 معارض متخصصة في الآثار، كما سيتم على هامش الملتقى تدشين عدد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بآثار المملكة.
وتنظم الهيئة الملتقى تحت مظلة (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة)، بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، ووزارات “الشؤون البلدية والقروية، والثقافة والإعلام، والتعليم”، وعدد من مؤسسات الدولة ذوات العلاقة.

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