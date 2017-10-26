 فريق جراحي بأملج ينهي معاناة مواطنة تعرضت لإلتواء نادر بالمبيض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فريق جراحي بأملج ينهي معاناة مواطنة تعرضت لإلتواء نادر بالمبيض

فريق جراحي بأملج ينهي معاناة مواطنة تعرضت لإلتواء نادر بالمبيض
المناطق - تبوك

نجح فريق جراحي في مستشفى أملج العام في إنقاذ حياة مريضة بعد إكتشاف إلتواء نادر في المبيض , وقالت صحة تبوك أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارىء بالمستشفى وتعاني من آلام شديدة بالبطن إستمرت معها على مدى أسبوع وبعد إجراء الفحص الطبي وتصوير الأشعة أظهرت النتائج وجود إلتواء نادر في المبيض ، وقد قام فريق جراحي متخصص بإجراء عملية جراحية لها, حيث وجد إلتواء شديد في المبيض الأيسر أدى إلى إنقطاع تدفق الدم وحدوث غرغرينا فتم إستئصال المبيض والسيطرة على النزيف , وقدمت العناية الطبية اللازمة للمريضة بعد إجراء العملية وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد .
تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً  برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى  مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية ، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية  في تقليل فترات الإنتظار.

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