اكثر من 40 فنان وفنانة يشاركون في تجميل الطائف

ضمن السعي الحثيث الذي تقوم به جمعية الثقافة والفنون بالطائف من خلال برامج المشاركة المجتمعية بالتعاون مع الجهات الحكومية عقد مساء أمس الاول بقاعة فهد ردة الحارثي للفنون بالجمعية الاجتماع التعريفي لمشروع تجميل الطائف بالتعاون مع امانة الطائف ولجنة تجميل الطائف.

وذلك بحضور مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي والمهندس امين الشهراني بأمانة تطوير الطائف وعدد من مهندسي امانة الطائف وبحضور اكثر من 40 فنان وفنانة

حيث تم استعراض الالية المعتمدة في تجهيز الاعمال الفنية لتجميل واجهات المدينة وميادينها

يأتي هذا الاجتماع بعد الاتفاق الذي تم عقده بين امانة الطائف وجمعية الثقافة والفنون بالطائف والغرفة التجارية لمنح مبدعي الطائف فرصة تقديم اعمالهم الفنية والمساهمة في تجميل عروس المصايف

الجدير بالذكر حرص امين الطائف المكلف المهندس محمد بن هميل على فتح افاق ارحب من التعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمحافظة ويأتي هذا المشروع باكورة لعدد من المشاريع التشاركية المستقبلية بين الجهتين

وقد أبدى عدد من فناني وفنانات الطائف التشكيليين من خطاطين ورسامين ونحاتين وفناني رسم جرافيتي استعدادهم للمساهمة في تطوير المداخل الرئيسية والميادين والأحياء التاريخية بالطائف

فيما قدّم عدد من الفنانين والفنانات عدد من المقترحات التي تسهم في نجاح المشروع . ودعمه وتحسين المشهد البصري للطائف

من جهته أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الفنان التشكيلي فيصل الخديدي أن الملتقى استعرض أهم المواقع التي ترغب أمانة الطائف بتزيينها تشكيلياً , حيث تم تحديد عدد من المواقع في مداخل الطائف و واجهات الأحياء ، والميادين وبإمكان الفنانين اقتراح مواقع اخرى وعرضها على اللجنة

وأكد سعي الجمعية إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الفنانين والفنانات بالطائف للمشاركة في المشروع الوطني لتزيين مداخل وأحياء محافظة الطائف ، لافتاً النظر إلى أن الطائف زاخرة بالمبدعين ولديها كافة الإمكانيات التي تجعلها نموذجاً سياحياً مميزاً بين مدن المملكة.

وفي سؤال عن الية تسليم الاعمال

قال الخديدي يمكن للفنانين الراغبين في المشاركة بتقديم التصاميم سواء الرسوم الجدارية او المجسمات تسليمها مناولة بمقر جمعية الثقافة والفنون بالطائف او ارسالها عبر البريد الالكتروني Taif.art2017@gmail.com

لتعرض على اللجنة المكلفة باختيار الاعمال قبل يوم ٢٠ صفر ١٤٣٩ هـ ، على ان تتضمن المشاركة التالي :

• اسم الفنان/ ـه :

• العنوان:

• البريد الالكتروني:

• الجوال:

• التصميم:

• التكلفة التقديرية بالتفصيل

• الموقع المقترح

متمنياً للجميع التوفيق