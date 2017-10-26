 ضمن إطار التعاون بين “غرفة جازان” و”جامعة جازان” مركز سيدات الأعمال بالغرفة يستقبل وفدا من الكلية الجامعية في أبو عريش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ضمن إطار التعاون بين “غرفة جازان” و”جامعة جازان” مركز سيدات الأعمال بالغرفة يستقبل وفدا من الكلية الجامعية في أبو عريش اكثر من 40 فنان وفنانة يشاركون في تجميل الطائف فريق جراحي بأملج ينهي معاناة مواطنة تعرضت لإلتواء نادر بالمبيض بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 1384 متقدماً على الوظائف الإدارية لاستكمال إجراءات الترشيح تعليم تبوك يعلن أسماء 30 معلماً في المقابلات الشخصية للإشراف التربوي الرئيس اليمني يثمن دور التحالف العربي ودعمه للشرعية في اليمن اختتام دورة التوجهات الحديثة في مجال هندسة تنفيذ الطرق بامانة الباحة “السعودية للكهرباء” تُوقع مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الألمانية “REW” في مجال الاستشارات الفنية معالي مدير جامعة الباحة يزور كلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة  الهبدان يصدر عددا من قرارات التكليف والتمديد لقيادات بصحة عسير “النضال العربي”: كلمة المملكة بالأمم المتحدة حول الأحواز تدعم القضية الأحوازية في خطوة هي الأولى..الصحة تدشن عيادة للأم والطفل بمركز حياة مول الرياض

ضمن إطار التعاون بين “غرفة جازان” و”جامعة جازان” مركز سيدات الأعمال بالغرفة يستقبل وفدا من الكلية الجامعية في أبو عريش

ضمن إطار التعاون بين “غرفة جازان” و”جامعة جازان” مركز سيدات الأعمال بالغرفة يستقبل وفدا من الكلية الجامعية في أبو عريش
المناطق - جازان - أمل بهكلي

استقبلت رئيسة وحدة خدمة المنتسبات بغرفة جازان الأستاذة علا العمودي وفدا نسائيا من كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان ضم عددا من المشرفات وطالبات الكلية.

وتأتي هذه الزيارة كأحد أنواع التعاون المشترك والمتبادل بين الغرفة والجامعة بما يحقق خدمات يعود ريعها للطلاب والطاليات ومنسوبي الجامعة من جهة ومنتسبي الغرفة ومنسوبيها من جهة أخرى

من جانبه عبر أمين عام غرفة جازان الأستاذ ماجد الجوهري عن شكره لعموم الوفد الزائر مرحبا في الوقت ذاته بهم وبغيرهم من منسوبي ومنسوبات الجامعة الذين يرغبون في زيارة الغرفة والتعرف على خدماتها وآلية أعمالها ، منوها بأن هذه الشراكات ستوفر أجواء محفزة للإنتاجية على كافة المستويات.

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