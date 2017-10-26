ضمن إطار التعاون بين “غرفة جازان” و”جامعة جازان” مركز سيدات الأعمال بالغرفة يستقبل وفدا من الكلية الجامعية في أبو عريش

استقبلت رئيسة وحدة خدمة المنتسبات بغرفة جازان الأستاذة علا العمودي وفدا نسائيا من كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان ضم عددا من المشرفات وطالبات الكلية.

وتأتي هذه الزيارة كأحد أنواع التعاون المشترك والمتبادل بين الغرفة والجامعة بما يحقق خدمات يعود ريعها للطلاب والطاليات ومنسوبي الجامعة من جهة ومنتسبي الغرفة ومنسوبيها من جهة أخرى

من جانبه عبر أمين عام غرفة جازان الأستاذ ماجد الجوهري عن شكره لعموم الوفد الزائر مرحبا في الوقت ذاته بهم وبغيرهم من منسوبي ومنسوبات الجامعة الذين يرغبون في زيارة الغرفة والتعرف على خدماتها وآلية أعمالها ، منوها بأن هذه الشراكات ستوفر أجواء محفزة للإنتاجية على كافة المستويات.