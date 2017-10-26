“مساند” يتيح للعملاء التعرف على مدد وتكاليف استقدام العمالة المنزلية

يتيح برنامج العمالة المنزلية (مساند)، التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لعملاء الوزارة الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة في السوق السعودية، بالإضافة إلى دول إرسال العمالة المنزلية التي تم توقيع اتفاقيات استقدام ثنائية معها، إلى جانب تكاليف الاستقدام ومدد الاستقدام للعمالة المنزلية، في الوقت الذي يتم فيه فرض عقوبات على المكاتب والشركات المخالفة التي لا تلتزم بالتكاليف والمدد المعلنة في الموقع الالكتروني.

وقد نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة، نحو 661 زيارة رقابية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ الأول من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر إبريل الماضي، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث تم ايقاف عدد من المكاتب بسبب مخالفة التكاليف بالإضافة إلى المخالفات الأخرى .

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، كافة عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن الشركات أو المكاتب التي لا تلتزم بالتكاليف المعلنة بموقع “مساند” الالكتروني، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، موضحًا أنه يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، وذلك حرصًا من الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

وقال أباالخيل إن موقع “مساند” يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، كما يتيح الموقع للعملاء التعرف على حقوق العمالة المنزلية، وحقوق صاحب العمل، وواجبات الطرفين أثناء فترة التعاقد بينهما، داعيا عملاء الوزارة الراغبين بخدمات العمالة المنزلية (الرجالية/ النسائية) إلى الاستفادة من “مساند” من خلال الدخول على الرابط: http://www.musaned.gov.sa.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن برنامج العمالة المنزلية “مساند” يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تأطير العلاقة بين الأطراف المتعاقدة وضمان استمراريتها، فضلًا عن مساهمته في استقرار السوق وضبط تكاليف الاستقدام، وتقديم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأضاف: “إن موقع “مساند” يوفر لعملائه إمكانية الحصول على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية، التي تقدم من الجهات ذات العلاقة، محذرًا العملاء من التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات التي تدّعي تقديم خدمات “مساند”، حيث يعتبر العميل مسؤولا أمام الوزارة عن جميع المستندات المقدمة عبر مساند”.