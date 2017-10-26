الشركة السعودية للخدمات الأرضية وإلتزامها ببرامج الأمن والسلامة

تستمر الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة في بذل جهودها المتواصلة في تطبيق برنامج الأمن والسلامة (FOD Walk) والذي يعنى بإزالة الأجسام الغريبة من ساحات المطارات والتي تسبب أضراراً للطائرات والمعدات التشغيلية الخاصة بالمناولة الأرضية. حيث نفذت يوم الأربعاء 5 صفر 1439هـ الموافق 25 أكتوبر 2017م، حملة داخل ساحات مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة من جميع الجهات المعنية من الخطوط السعودية وشركات الطيران الدولية والعاملين بساحات المطارات ومنسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وتأتي حملة مطار ينبع بعد تطبيقها في كل من مطارات جدة والمدينة والدمام والرياض. وستستمر الحملة حتى تغطي جميع مطارات المملكة.