 حملة للتوعية والتحصين من الانفلونزا الموسمية بالكلية التقنية بالأرطاوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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حملة للتوعية والتحصين من الانفلونزا الموسمية بالكلية التقنية بالأرطاوية

حملة للتوعية والتحصين من الانفلونزا الموسمية بالكلية التقنية بالأرطاوية
‏المناطق-فلاج الشعيفاني
نظم في مقر الكلية التقنية بمدينة الأرطاوية الحملة التوعوية للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الاولية بالارطاوية  لمسؤولي وطلاب الكلية التقنية قدمها عدد من الكادر الطبي  يتقدمهم الدكتور محمد عبدالرحمن  والممرض  عبدالله شامان الجبيري  واشتملت الزيارة  ايضا على محاضرة للتوعية من الانفلونزا الموسمية  وسبل  الوقاية منها  ثم قام  الفريق الطبي بالتطعيمات لعدد من طلاب الكلية .
وفي  نهاية الزيارة  قدم  المهندس مشعل  الشايع  مشرف  السلامة والصحة  المهنية بالكلية  شهادات الشكر والتقدير لمنسوبي مركز صحي الأرطاوية على زيارتهم الناجحة والتي ساهمت بإنجاز حملة التطعيم ضد الإنفلونزا بالكلية التقنية بالأرطاوية

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