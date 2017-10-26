حملة للتوعية والتحصين من الانفلونزا الموسمية بالكلية التقنية بالأرطاوية

نظم في مقر الكلية التقنية بمدينة الأرطاوية الحملة التوعوية للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية الاولية بالارطاوية لمسؤولي وطلاب الكلية التقنية قدمها عدد من الكادر الطبي يتقدمهم الدكتور محمد عبدالرحمن والممرض عبدالله شامان الجبيري واشتملت الزيارة ايضا على محاضرة للتوعية من الانفلونزا الموسمية وسبل الوقاية منها ثم قام الفريق الطبي بالتطعيمات لعدد من طلاب الكلية .