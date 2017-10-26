 هولندا تقرر التعتيم على وثائق حول تحطم طائرة الركاب الماليزية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هولندا تقرر التعتيم على وثائق حول تحطم طائرة الركاب الماليزية

هولندا تقرر التعتيم على وثائق حول تحطم طائرة الركاب الماليزية
المناطق - وكالات

أعلن مجلس الحكومة الهولندية الاستشاري أن أمستردام قررت إضفاء السرية على جملة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في حادث تحطم طائرة الركاب الماليزية فوق جنوب شرق أوكرانيا صيف 2014.

وقال غيرت يان كلابفيك رئيس المكتب الهولندي المذكور: “أعلن تأييد مجلس الحكومة الاستشاري قرار وزارة العدل والأمن الداخلي الهولندية، القاضي بإضفاء السرية على عدد من الوثائق التي تخص التحقيق” في حادث الطائرة الماليزية.

يشار إلى أن طائرة ركاب ماليزية من نوع “بوينغ 777” كانت قد تحطمت في الـ17 من يوليو 2014 في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا وهي في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، مما أدى إلى مقتل 283 شخصا كانوا على متنها معظمهم من الهولنديين بمن فيهم أفراد طاقمها الـ15.

وفور انطلاق التحقيق في الحادث، ركز الخبراء على رواية إصابة الطائرة بصاروخ “أرض جو”، نظرا لعبورها أجواء جنوب شرق أوكرانيا تزامنا مع القتال الذي كان دائرا هناك بين قوات كييف وفصائل الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد عن أوكرانيا.

وتبادلت السلطات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي في دونيتسك ولوغانسك الاتهامات باستهداف الطائرة، فيما سارعت بعض العواصم وفي مقدمتها كييف إلى اتهام روسيا صراحة بالوقوف وراء هذه الكارثة.

موسكو، ومنذ اللحظات الأولى لحادث الطائرة المذكورة، أعربت عن استعدادها التام لخوض التحقيق فيه، وتعهدت بتقديم جميع الخبرات والإمكانات بما يخدم التحقيق ويكشف عن الجهة المتورطة فعلا في كارثة الطائرة الماليزية ومقتل ركابها.

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