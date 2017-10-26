صحة الشرقية : سحب مشروع مستشفى الولاده بالقطيف وترسيته على مقاول آخر لاستكماله

قررت صحة الشرقية سحب مشروع مستشفى للنساء والولادة بالقطيف بسعة 300 سرير من المقاول لتدني نسبة الإنجاز في المشروع وترسية المشروع على مقاول آخر لاستكماله

وأوضحت صحة الشرقية أن قرار سحب مشروع مستشفى للنساء والولاده بالقطيف (سعة 300 سرير) والمبرم مع إحدى الشركات للمقاولات العامة جاء بعد أن اجتمعت لجنة مختصة بفحص العروض لمنافسات الباب الرابع تم تشكيلها بموجب قرار معالي وزير الصحة وبعد مراجعتها لما تم من مراحل المشروع تبين تدني نسبة الإنجاز ، وأن المقاول لم يبدي جديته بعد استلامه للمشروع ، حيث اتضح عدم قدرة المقاول على إنهاء المشروع في الوقت المحدد .

وأكدت صحة الشرقية أنه بالرغم من إنذار المقاول (حسب النظام) بوجوب التزامه بالعقد والبدء في تنفيذ الأعمال إلا أنه لم يبدي أي تجاوب وعلى أثره فقد تمت التوصية بسحب المشروع من المقاول وتغريمه ، إضافة إلى ترسية المشروع على مقاول آخر لاستكماله .