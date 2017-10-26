 إيقاف مدير الاحتراف في الشباب شهرين وتغريمه 20 ألفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إيقاف مدير الاحتراف في الشباب شهرين وتغريمه 20 ألفا

إيقاف مدير الاحتراف في الشباب شهرين وتغريمه 20 ألفا
المناطق - الرياض

قررت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم حرمان ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف بنادي الشباب، لمدة شهرين من أي نشاط يتعلق بالكرة.
وألزمت اللجنة “المرزوقي” بدفع 20 ألف ريال بسبب إثارته للرأي العام والتعصب الرياضي مما يتنافى مع الأخلاق الحميدة، بعد كتابته تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “حرمان مدير الاحتراف بنادي الشباب لمدة شهرين من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وإلزامه بدفع 20 ألف ريال لإثارته للرأي العام”.

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