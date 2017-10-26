رعاية المسنين بالرياض تحتضن ملتقى “تعزيز الصحة والاكتشاف المبكر للأمراض”

احتضنت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض صباح امس الأربعاء ملتقى “تعزيز الصحة والاكتشاف المبكر للامراض “الذي نظمته الادارة العامة للخدمات الطبية والتأهيل الأهلي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض .

بدأ الملتقى الذي شهد حضوراً كبيراً من منسوبي الخدمات الطبيه بوزارة العمل والتنمية ومجمع العمل بالنخيل ومنسوبي الشؤون الصحية بوزارة الصحه بآي من الذكر الحكيم رتلها احد نزلاء الدار ، ثم كلمة للدكتور حسن كريري مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامه بمنطقة الرياض تطرق فيها الى اهمية التعاون بين القطاعات الحكوميه لمافيه مصلحة نزلاء الدور والمراكز الايوائيه ، وعرج على اهمية الاهتمام بالصحة العامة للفرد والمجتمع ثم القى الاستاذ وليد البابطين المشرف العام على الخدمات الطبيه والتأهيل الأهلي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه كلمة اشاد فيها بالتعاون القائم بين الوزارتين ، وأشار الى ان التعاون بينهما قائم ومتواصل منذ سنوات وستزداد رقعه مستقبلاً.ثم تحدث مدير برنامج مكافحة سرطان القولون والمستقيم الدكتور قاسم عبد العظيم عن صحة القولون والمستقيم مزودا حديثه بشرح مرئي ، فيما تحدث الدكتور احمد المقدم مدير برنامج مكافحة السكري بمنطقة الرياض عن داء السكري والوقاية منه

وقدمت ملاك القحطاني نائب مدير ادارة البرامج الصحية والامراض المزمنة بصحة الرياض معلومات عن النشاط البدني واهميته للمسنين والطرق المثلى للنشاط ، واختتمت وداد الشمري منسقة برامج مكافحة السكري فعاليات الملتقى بحديث عن الغذاء المتوازن لكبار السن .وفي نهاية الملتقى تم تكريم الجهات والافراد المشاركين بالدروع التذكارية وشهادات الشكر ، وتجول الجميع في مرافق الدار واطلعوا على الخدمات التي تقدمها للمسنين .

يذكر ان فريقاً طبياً من الشؤون الصحية بدأ برنامجاً لفحص نزلاء الدور ومنسوبيها من الجنسين للوقاية من امراض القولون والمستقيم والسكري وسرطان الثدي في اطار التعاون القائم بين الوزارتين .