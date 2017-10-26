نزلاء “نفسية” الطائف يؤدون مناسك العمرة

حقق مستشفى الصحة النفسية بالطائف رغبات بعض النزلاء لاداء مناسك العمرة ,حيث تم تجهيز حافلة مصحوبة بطواقم طبية وادارية وسيارة اسعاف لمرافقة عدد من النزلاء ممن يسمح وضعهم الصحي والنفسي لتمكينهم من اداء العمره كما تم توفير كافة متطلبات الرحلة .وقد ادى النزلاء مناسك العمرة بمرافقة العاملين .

واشار مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف جمال الثقفي ,ان المستشفى يحرص على تلبية رغبات النزلاء المختلفة ,وفقا لحالتهم الصحية ,لافتا ان النزلاء ادوا مناسك العمرة ,وعادوا الى المستشفى بمرافقة الفريق الطبي والاداري,موضحا ان المستشفى درج على اخراج النزلاء والنزيلات من المستشفى للمشاركة في مختلف المناسبات ,وزيارة المنتزهات والحدائق العامة في اطار الحرص على دمجهم في المجتمع ,واخراجهم من اجواء المستشفى ,مؤكدا ان المستشفى يوفر العديد من البرامج الترفيهية وبرامج العمل للنزلاء والنزيلات من خلال المراكز المتخصصة داخل المستشفى ,وقال:ان العديد من النزلاء لديهم طاقات ومهارات مختلفة وبالتالي فأن المستشفى يحرص على تنمية هذه المهارات سواء من خلال ممارسة الرياضة او الهوايات المختلفة ,داعيا في الوقت نفسه اولياء واقارب النزلاء الى ضرورة الزيارة المستمرة لذويهم المنومين في المستشفى ومشاركتهم رحلة العلاج ,باعتبار ان الزيارة من اهم الامور التي تساعد النزلاء على الاستفادة من العلاج .