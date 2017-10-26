وكيل إمارة الباحة يرعى الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية

رعى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار (الصحة النفسية في بيئة العمل) الذي تنظمه الشئون الصحية بمنطقة الباحة .

وكان في استقبال وكيل إمارة المنطقة ، مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله بن محمد السهيمي ومساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة مصلح بن محمد الغباشي ومدير مستشفى الصحة النفسية إبراهيم بن علي مقبول ومنسوبو الشؤون الصحية بالباحة.

وفي بداية الحفل قام وكيل الإمارة بقص الشريط وافتتاح المعرض المصاحب لليوم العالمي للصحة النفسية حيث استمع لشرح من مدير الصحة النفسية عما يحتويه المعرض من إرشادات ولوحات لتوعية المجتمع بأهمية الصحة النفسية .

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الشاووش كلمة إدارة الشؤون الصحية , ومن ثم شاهد الجميع عرضا مرئيا عن ضغوط العمل وطرق علاجه.

وفي الختام تم تكريم الداعمين والمشاركين.

حضر الحفل وكيل محافظة بلجرشي عبدالله بن عطية العويدي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.