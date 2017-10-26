 بالصور.. رئيس الهلال يفاجئ اللاعبين بهدية “فاخرة” قبل ديربي الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالصور.. رئيس الهلال يفاجئ اللاعبين بهدية “فاخرة” قبل ديربي الرياض

بالصور.. رئيس الهلال يفاجئ اللاعبين بهدية “فاخرة” قبل ديربي الرياض
المناطق - الرياض

تكفل رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد بتأمين حافلة متكاملة، وفاخرة للفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك لتسهيل تنقّلاته.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، هذا الخبر اليوم الخميس (26 أكتوبر 2017)، قبيل ساعات من انطلاق ديربي الرياض، الذي يجمع فريق النادي مع شقيقه النصر في مباراة تترقبها الجماهير السعودية.

ويلتقي فريقا النصر والهلال في الثامنة إلا عشر دقائق مساء الخميس (26 أكتوبر 2017) بتوقيت المملكة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في أول “ديربي” هذا الموسم بين كبيري العاصمة الرياض.

وشهد الحساب الرسمي لنادي الهلال سجالًا بين جماهير الناديين، حول النتيجة المتوقعة للمباراة، فبينما أعرب البعض عن تفاؤله بانتصار جديد لـ”الزعيم”، رأى آخرون أنّ “العالمي” قادر على تحقيق الانتصار.

وتمنّى بعض المعلقين الا تصرف مباراة الديربي الجماهير السعودية عن دعمها لنادي الهلال في مهمته الأهم بنهائي دوري أبطال آسيا.

ويقام لقاء الذهاب بين الهلال وأوراوا الياباني، يوم 18 نوفمبر المقبل بالرياض في حين تقام مواجهة الإياب في اليابان يوم 25 نوفمبر.

وتأهل “الزعيم” للنهائي بعد تغلبه على بيروزي الإيراني 6/2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي، في حين تأهل أوراوا ريد دياموندز الياباني للنهائي عقب فوزه على شنغهاي الصيني 2 1/ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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