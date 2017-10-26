قائد القوات الجوية المكلف يزور المصابين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل

قام قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد صالح العتيبي، بزيارة للمصابين من منسوبي القوات المسلحة، الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

واطمأن اللواء العتيبي على صحة المصابين سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل، وقال “في كل زيارة أقوم فيها لا أشاهد ولا أسمع إلا العزيمة والإصرار والروح العالية تجاه الدفاع عن الوطن “.

ونقل اللواء العتيبي للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.

من جانبهم أعرب المصابون عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعا، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.