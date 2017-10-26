 احتراق سيارة الحكم المساعد للقاء الأهلي والفيصلي و تركي آل الشيخ يقدم له مبلغ 200 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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احتراق سيارة الحكم المساعد للقاء الأهلي والفيصلي و تركي آل الشيخ يقدم له مبلغ 200 ألف ريال

احتراق سيارة الحكم المساعد للقاء الأهلي والفيصلي و تركي آل الشيخ يقدم له مبلغ 200 ألف ريال
المناطق - الرياض

احترقت سيارة الحكم المساعد للقاء الفيصلي والأهلي أحمد فقيهي وهو في طريقة إلى ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

ولم يصب بأي أذى، حيث واصل طريقه إلى الملعب بعد احتراق سيارته بالكامل، وأبلغ لجنة الحكام على عزمه المشاركة في إدارة اللقاء.

و قرر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم، منح الحكم أحمد فقيهي، مبلغ 200 ألف ريال، تعويضا عن احتراق سيارته، أثناء توجهه لقيادة مباراة الأهلي والفيصلي.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرياضة، عبر “تويتر” أن رئيس الهيئة اطمئن على صحة الحكم أحمد فقيهي، منوهة عن قراره بمنح فقيهي تعويضا ماديا عن الضرر الناتج من احتراق سيارته.

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