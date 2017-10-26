واشنطن: حكم أسرة الأسد في طريقه للنهاية

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الخميس، أن حكم عائلة الرئيس بشار الأسد في سوريا يوشك على نهايته، مشيرا إلى أن المسألة الوحيدة المتبقية هي “كيفية تنفيذ ذلك”.

وقال تيلرسون للصحفيين، خلال لقاء جمعه مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف، إن “حكم عائلة الأسد يوشك على نهايته والمسألة الوحيدة المتبقية كيفية تنفيذ ذلك.”

وأكد تليرسون على أن الولايات المتحدة تريد سوريا موحدة لا دور للأسد في حكومتها، مشيرا إلى أن أكد التزام واشنطن بإحياء عملية سلام جنيف الخاصة بسوريا خلال اجتماعه مع دي ميستورا.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا مسلحا داميا أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد الملاييين، وفي الأشهر الماضية خفة حدة المعارك بعد اتفاق روسي تركي إيراني عى مناطق خفض التصعيد.

وتزامن ذلك مع انهيار تنظيم داعش المتشدد الذي خسر مناطق عدة أمام القوات النظامية بدعم من روسيا وإيران، ومناطق أخرى أمام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.