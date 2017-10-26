 الصين تبتكر نوعا جديدا من الأرز ينمو بالمياه المالحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الصين تبتكر نوعا جديدا من الأرز ينمو بالمياه المالحة

الصين تبتكر نوعا جديدا من الأرز ينمو بالمياه المالحة
المناطق - وكالات

نجح علماء في الصين، في زارعة نوع جديد من الأرز، يمكن أن ينمو بعد ريه بمياه البحر المالحة، وليس بالمياه العذبة كما هو معتاد.
وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، نجح العلماء في مضاعفة إنتاج هذا النوع من الأرز بـ 3 مرات، ليصل إنتاجه إلى 4,5 طن للهكتار الواحد، مما يجعل من الممكن استخدامه في أغراض تجارية على نطاق واسع.

ويعد هذا الإنجاز مهم جدا، إذ قد يزيد إنتاج الصين من الأرز بنسبة 20 بالمائة، ليصبح كافيا لإطعام 200 مليون شخص.

وتمت زراعة الأرز في حقل قرب مدينة “تشينغدوا” على ساحل البحر الأصفر شرقي البلاد، حيث زرع العلماء 200 نوع مختلفة من هذه الحبوب بغرض التحقق مما إذا كان الأرز ينمو بشكل جيد في الظروف المالحة.

وضخ العلماء مياه البحر المخففة، في الحقول، لتستخدم في ري الأرز، وفق ما ذكر موقع “zmescience”، الأربعاء.

وتم بالفعل عرض محصول الأرز هذا للبيع مقابل 50 يوان (7,50 دولار أميركي) للكيلو، أي أغلى بـ 8 مرات من الأرز العادي.

وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة، تم بيع أكثر من 6 أطنان من هذه الحبوب.

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