تحطم مروحية روسية بالقرب من النرويج على متنها 8 أشخاص

تحطمت مروحية روسية، اليوم الخميس، في البحر على بعد بضعة كيلومترات من بلدة “بارنتسبورغ” النرويجية.
وذكرت هيئة إنقاذ الشمال النرويجية على موقعها الرسمي في “تويتر”، أن “طائرة هليكوبتر روسية، تقل 8 أشخاص على متنها، سقطت في البحر على بعد 2-3 كم من بارينتسبورغ في أرخبيل سفالبارد”.
وأضافت الهيئة أن، “المروحية كانت على الأرجح متوجهة من قرية (بيراميدا) الروسية إلى بارينسبورغ، واختفت عن الرادار في تمام الساعة 15.35 بالتوقيت المحلى (13:35 بتوقيت غرينيتش)”.
من جانبها أفادت وكالة الأنباء الروسية” نوفوستي” أن الطائرة تتبع لشركة طيران “كونفريز أفيا”، وعلى متنها 5 شخاص هم أفراد الطاقم، بالإضافة إلى ثلاثة علماء، وجميعهم مواطنون روس.
وأشارت الوكالة إلى أن طائرة وزورقي إنقاذ توجهوا إلى مكان الحادث، ولا يزال مصير الطاقم والركاب مجهولا حتى الآن.
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