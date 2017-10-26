 صحة نجران تكرم ٧٤ موظف من أبطال الصحة المتميزين بمستشفى الملك خالد للعام 1438 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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صحة نجران تكرم ٧٤ موظف من أبطال الصحة المتميزين بمستشفى الملك خالد للعام 1438

صحة نجران تكرم ٧٤ موظف من أبطال الصحة المتميزين بمستشفى الملك خالد للعام 1438
المناطق - نجران
كرمت إدارة مستشفى الملك خالد في نجران اليوم الخميس المتميزين خلال العام 1438  بحضور مدير عام الشئون الصحية خالد العسيري  وشهد الحفل الذي أقيم، في قاعة التدريب تكريم عدد٧٤ موظف من اطباء وإداريين وفنيين وتمريض
والقى المدير العام للشئون الصحية بمنطقة نجران كلمة بهذه المناسبة ثمن فيها دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين للقطاع الصحي وجهود وزارة الصحة  للارتقاء بالخدمات الصحية بجميع جوانبها لتحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول لاعلى معاييير الجودة في تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين في كافة قطاعات الصحة بالمنطقة
واكد العسيري بان منطقة نجران  تشهد نقلة نوعية في الخدمات العلاجية من خلال تدشين العديد من المشاريع الجديدة  واخرى تحت التنفيذ لمستشفى الملك خالد نصيب منها ابتداء من مشروع تطوير مركز العيون ومركز التدريب والمكاتب الادارية وفق رؤية الوزارة وكذلك مشروع تطوير مركز الحروق وتطوير الجناح الملكي الجديد  والاستفادة من موقعه السابق لزيادة السعة السريرية واستمرار مشاريع تطوير البنية التحتية  وجميعها تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمريض والمراجع
 وقال اننا نفخر بابطال الصحة  في مستشفى الملك خالد الذين ابدعوا وساهموا خلال العام الماضي في تطوير الاداء وقدموا افضل الخدمات الطبية والمساندة للمرضى والمراجعين بالمستشفى مطالبا أن تفعل هذه الخطوة في بقية المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة
من جهته قال الدكتور ابراهيم بني هميم مدير المستشفى أن هذا التكريم يتم وفق معايير منظمة يتم من خلالها الاختيار  ، هدفها تحفيز اكبر عدد ممكن  من  للعاملين في المستشفى ل  تقديم خدمات صحية بجودة وعناية  مبيناً انه لرفع  روح التنافس واعطاء الفرصة  للجميع سيتم زيادة نسبة المتميزين العام الحالي بتوجيه مدير عام صحة نجران
بعد ذلك قام مدير عام الشؤون الصحية بتكريم المتميزين وتقديم شهادة الشكر والدروع والهدايا لهم بمشاركة مدير المستشفى والتقط صورة تذكارية مع الجميع

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