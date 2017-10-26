 مدير جامعة نجران: أسر الشهداء في قلوبنا وإمكاناتنا مسخره لخدمتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة نجران: أسر الشهداء في قلوبنا وإمكاناتنا مسخره لخدمتهم

مدير جامعة نجران: أسر الشهداء في قلوبنا وإمكاناتنا مسخره لخدمتهم
المناطق - نجران

أكد معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي بأن الجامعة بكافة إمكاناتها مسخره لخدمة أسر شهداء الواجب، جاء ذلك خلال استقباله اليوم “الخميس ” في مكتبه مدير عام جمعية رعاية أسر شهداء الواجب العقيد المتقاعد عبدالله بن أحسن آل منيف.

وقال الدكتور السبيعي: ” أسر هذه الشريحة العظيمة الذين قدموا أرواحهم لحماية حدود الوطن وأمنه، وسالت دمائهم الطاهره للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الإخلال بأمنه ليبقى أمن الوطن وحدوده خط أحمر في قلوبنا، فهم أسرنا وأبنائهم أبنائنا، وسنقدم كل ما بوسعنا لخدمتهم”.

وأضاف الدكتور السبيعي : لدينا مبادرات في الجامعة لخدمة أسر الشهداء في الجانب التعليمي حيث تم إعفائهم من رسوم الدبلومات التربوية ، وتنفيذ دورات مجانية لهم في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى أن الجامعة ستعلن قريبا عن دورات تطويرية مجانية لهم في عدة مجالات، مبينا بأن الجامعة لن تدخر جهدا لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم، وستلامس احتياجاتهم على مختلف الأصعدة.

من جهته شكر مدير عام جمعية رعاية أسر الشهداء العقيد المتقاعد عبدالله بن أحسن آل منيف مبادرات الجامعة تجاه أسر الشهداء، وماتوليه من اهتمام كبير بهذه الشريحة، مؤكدا بأن الجامعة تمتلك إمكانات عالية ستسهم في تطوير المجتمع.

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