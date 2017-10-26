مدير جامعة نجران: أسر الشهداء في قلوبنا وإمكاناتنا مسخره لخدمتهم

وقال الدكتور السبيعي: ” أسر هذه الشريحة العظيمة الذين قدموا أرواحهم لحماية حدود الوطن وأمنه، وسالت دمائهم الطاهره للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه الإخلال بأمنه ليبقى أمن الوطن وحدوده خط أحمر في قلوبنا، فهم أسرنا وأبنائهم أبنائنا، وسنقدم كل ما بوسعنا لخدمتهم”.

وأضاف الدكتور السبيعي : لدينا مبادرات في الجامعة لخدمة أسر الشهداء في الجانب التعليمي حيث تم إعفائهم من رسوم الدبلومات التربوية ، وتنفيذ دورات مجانية لهم في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى أن الجامعة ستعلن قريبا عن دورات تطويرية مجانية لهم في عدة مجالات، مبينا بأن الجامعة لن تدخر جهدا لتقديم كل ما من شأنه خدمتهم، وستلامس احتياجاتهم على مختلف الأصعدة.

من جهته شكر مدير عام جمعية رعاية أسر الشهداء العقيد المتقاعد عبدالله بن أحسن آل منيف مبادرات الجامعة تجاه أسر الشهداء، وماتوليه من اهتمام كبير بهذه الشريحة، مؤكدا بأن الجامعة تمتلك إمكانات عالية ستسهم في تطوير المجتمع.