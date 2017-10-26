 الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية إعادة الأمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية إعادة الأمل

الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية إعادة الأمل
المناطق - واس

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد أحد جنودها العريف أول سعيد مطر علي الكعبي خلال مشاركته في عملية ” إعادة الأمل ” مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن .
وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية – وفق ما بثته وكالة الأنباء الإماراتية – خالص تعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

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