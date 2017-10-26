الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية إعادة الأمل

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة استشهاد أحد جنودها العريف أول سعيد مطر علي الكعبي خلال مشاركته في عملية ” إعادة الأمل ” مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن .

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية – وفق ما بثته وكالة الأنباء الإماراتية – خالص تعازيها ومواساتها لذوي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .