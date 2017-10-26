صحة تبوك : قريباً افتتاح عيادة ” الأم والطفل ” في مجمع الحكير التجاري بتبوك

أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لمجموعة عبدالمحسن الحكير ممثلة في ادارة مجمع الحكير مول بتبوك على مبادرتهم وتبرعهم بمساحة لعيادة المرأة والطفل .

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني أنه سوف يتم افتتاح العيادة في أقرب وقت بعد أن يتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية والغير طبية ودعمها بالكوادر الطبية والفنية ، مشيراً الى أن هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون المشترك بين صحة تبوك ومجموعة الحكير التجارية التي عرف عنها دعمها الدؤوب لكافة الأعمال المجتمعية ودورها الرائد في تقديم الدعم والمساعدة لقطاعات المجتمع الخاصة والعامة بما يساهم في نهوض التنمية الإنسانية وتعزيزها .

وبين العمراني أن العيادة سوف توفر خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات اضافة الى تقديم الخدمة العلاجية والوقائية لزوار مجمع الحكير التجاري وسوف يكون العمل بها بشكل دائم .