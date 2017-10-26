 صحة تبوك : قريباً افتتاح عيادة ” الأم والطفل ” في مجمع الحكير التجاري بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نداء استغاثة عاجل.. الجوع يفتك بغوطة دمشق وأطفالها الجامعة العربية تدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية بالقدس تركي آل الشيخ: سعود القحطاني رئيسًا لـ “اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات” القيادة تهنئ الرئيس الصيني بمناسبة إعادة انتخابه الأهلي يحافظ على الصدارة بتغلبه على الفيصلي الهلال يحسم مواجهة الديربي أمام النصر بثنائية للمرة الثانية.. خطأ “المالية” يجبر جامعة حائل على الاعتذار بسبب تاخر صرف مكافات الطلبة لجنة السعودة بإمارة القصيم تضبط 36 مخالفاً وتحجز 41 مركبة بسوق خضار بريدة الحكومة الأردنية ترحب بمشروع نيوم “وجهة المستقبل” صحة تبوك : قريباً افتتاح عيادة ” الأم والطفل ” في مجمع الحكير التجاري بتبوك أمانة الشمالية تواصل جولاتها الميدانية على المحال والمطاعم اتحاد القدم يسمح لرؤوساء الأندية بالمرور عبر المضمار للوصول لغرف تبديل الملابس

صحة تبوك : قريباً افتتاح عيادة ” الأم والطفل ” في مجمع الحكير التجاري بتبوك

صحة تبوك : قريباً افتتاح عيادة ” الأم والطفل ” في مجمع الحكير التجاري بتبوك
المناطق - تبوك - علي العميري
أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لمجموعة عبدالمحسن الحكير ممثلة في ادارة مجمع الحكير مول بتبوك على مبادرتهم وتبرعهم بمساحة لعيادة المرأة والطفل  .
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني أنه سوف يتم افتتاح العيادة في أقرب وقت بعد أن يتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية والغير طبية ودعمها بالكوادر الطبية والفنية ، مشيراً الى أن هذه الخطوة تأتي في اطار التعاون المشترك بين صحة تبوك ومجموعة الحكير التجارية التي عرف عنها دعمها الدؤوب لكافة الأعمال المجتمعية ودورها الرائد في تقديم الدعم والمساعدة لقطاعات المجتمع الخاصة والعامة بما يساهم في نهوض التنمية الإنسانية وتعزيزها .
وبين العمراني أن العيادة سوف توفر خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدي للسيدات اضافة الى تقديم الخدمة العلاجية والوقائية لزوار مجمع الحكير التجاري وسوف يكون العمل بها بشكل دائم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>