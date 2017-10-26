 الحكومة الأردنية ترحب بمشروع نيوم “وجهة المستقبل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الحكومة الأردنية ترحب بمشروع نيوم “وجهة المستقبل”

الحكومة الأردنية ترحب بمشروع نيوم “وجهة المستقبل”
المناطق - واس

رحبت الحكومة الأردنية بمشروع “نيوم” الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في حديث للتلفزيون الأردني إن المشروع الضخم من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز الاستثمار فيها.
وأكد أنّ الأردن يولي ملف الاستثمار أهميّة قصوى، مبينًا أن هناك تنسيق كامل ومتبادل مع المملكة بهذا الشأن.
وأضاف أن امتداد المشروع بين ثلاث دول من شأنه أن يخدم الواقع الاقتصادي في المنطقة وينعكس إيجابًا على معدلات التنمية فيها.

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