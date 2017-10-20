لجنة السعودة بإمارة القصيم تضبط 36 مخالفاً وتحجز 41 مركبة بسوق خضار بريدة

تمكنت اللجنة الميدانية للسعودة بإمارة منطقة القصيم من ضبط 36 مخالفاً خلال جولتها الميدانية بسوق الخضار والفاكهة بمدينة بريدة ، تتمثل مخالفاتهم في مزاولتهم البيع رغم قرار السعودة لمحال وأسواق بيع الخضار والفاكهة من قبل وزارة “العمل” قبل نحو 17 عاماً ، حيث نص قرارها على قصر النشاط على العاملين السعوديين ، إلا أن العمالة “الوافدة” بمزاولتها البيع في سوق الخضار والفاكهة يتعارض مع القرار بتوطين محلات وأسواق الخضار والفاكهة.

وأكّد رئيس اللجنة الميدانية للسعودة بإمارة منطقة القصيم محمد العجلان ، بأن الجولات الميدانية مستمرة حتى يتم التأكد من سعودة وتوطين جميع المهن التي نص عليها قرار التوطين ، ومن ضمنها أسواق ومحلات الخضار والفاكهة حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك ، مبيناً أنه تم خلال هذه الجولة ضبط 36 مخالفاً 10 منهم تم ترحيلهم حيث سبق ضبطهم وتغريمهم لمخالفتهم النظام ، و26 مخالفاً تم إيقاع العقوبة عليهم والمتمثلة بغرامات مالية وتعهدات بعدم تكرار المخالفة بممارسة البيع ، بالإضافة إلى حجز 41 مركبة مع مصادرة بضائعها لمخالفتها.

ونوه العجلان بما تلقاه اللجنة من دعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للقيام بواجبتها على أكمل وجه ، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بهذه الجولات للحد من تواجد الأجانب في سوق الخضار والفاكهة ، والتأكد من تطبيق قرار السعودة وتوطين هذه المهن وفق الأنظمة ، من خلال جولات ميدانية على أرض الواقع ، مشدداً على أن اللجنة لن تتساهل في إيقاع المخالفات بالمخالفين وفقاً للأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات ، مؤكداً أن اللجنة تواجه بكل حزم عمل العمالة الوافدة بالأماكن والمهن الممنوع مزاولتهم العمل فيها ، وأن اللجنة لن تتهاون في تطبيق النظام في حق المخالفين للنظام.