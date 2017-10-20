 للمرة الثانية.. خطأ “المالية” يجبر جامعة حائل على الاعتذار بسبب تاخر صرف مكافات الطلبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

للمرة الثانية.. خطأ “المالية” يجبر جامعة حائل على الاعتذار بسبب تاخر صرف مكافات الطلبة لجنة السعودة بإمارة القصيم تضبط 36 مخالفاً وتحجز 41 مركبة بسوق خضار بريدة الحكومة الأردنية ترحب بمشروع نيوم “وجهة المستقبل” صحة تبوك : قريباً افتتاح عيادة ” الأم والطفل ” في مجمع الحكير التجاري بتبوك أمانة الشمالية تواصل جولاتها الميدانية على المحال والمطاعم اتحاد القدم يسمح لرؤوساء الأندية بالمرور عبر المضمار للوصول لغرف تبديل الملابس المرور: القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي غلبه النعاس أثناء القيادة الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية إعادة الأمل 47 قتيلا حصيلة انفجار ضخم داخل مصنع للألعاب النارية في إندونيسيا كنساره يدعو إلى تهيئة الطلاب السعوديين ل” نيوم” عبر تحديث المناهج الدراسية مدير جامعة نجران: أسر الشهداء في قلوبنا وإمكاناتنا مسخره لخدمتهم صحة نجران تكرم ٧٤ موظف من أبطال الصحة المتميزين بمستشفى الملك خالد للعام 1438

للمرة الثانية.. خطأ “المالية” يجبر جامعة حائل على الاعتذار بسبب تاخر صرف مكافات الطلبة

للمرة الثانية.. خطأ “المالية” يجبر جامعة حائل على الاعتذار بسبب تاخر صرف مكافات الطلبة
المناطق - حائل

قدم المتحدث باسم جامعة حائل، ياسر الكنعان, اعتذارًا رسميًا للطلاب على خلفية تأخير صرف مكافآت الطلبة لشهر محرم 1439هـ، والتي كان من المقرر إيداعها اليوم الخميس (26 أكتوبر 2017).

وأوضح الكنعان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنّ سبب التأخير في إيداع مكافآت الطلبة لشهر محرم يعود إلى خطأ في المناقلة، بحسب إفادة إدارة المالية بالجامعة، مضيفًا أن الإدارة المالية حددت يوم الاثنين المقبل (30 أكتوبر 2017)، موعدًا جديدًا لإيداع المكافأة.

جاء ذلك فيما أنشأ عدد من طلاب الجامعة وسم “#مهزلة_جامعة_حايل_بالطلاب” عبر مواقع التواصل للتعبير عن استيائهم من تأخير الصرف.

جدير بالذكر أن هذا هو الخطأ الثاني للإدارة المالية بجامعة حائل, بعد أن تأخر صرف رواتب موظفي وموظفات الجامعة لشهر ذي القعدة الماضي، حيث أرجع متحدث الجامعة السبب وقتها إلى “خلل فني من الإدارة المالية” في الملف المرسل إلى البنك, وهو ما تمت معالجته في غضون يومين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>