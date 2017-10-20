للمرة الثانية.. خطأ “المالية” يجبر جامعة حائل على الاعتذار بسبب تاخر صرف مكافات الطلبة

قدم المتحدث باسم جامعة حائل، ياسر الكنعان, اعتذارًا رسميًا للطلاب على خلفية تأخير صرف مكافآت الطلبة لشهر محرم 1439هـ، والتي كان من المقرر إيداعها اليوم الخميس (26 أكتوبر 2017).

وأوضح الكنعان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنّ سبب التأخير في إيداع مكافآت الطلبة لشهر محرم يعود إلى خطأ في المناقلة، بحسب إفادة إدارة المالية بالجامعة، مضيفًا أن الإدارة المالية حددت يوم الاثنين المقبل (30 أكتوبر 2017)، موعدًا جديدًا لإيداع المكافأة.

جاء ذلك فيما أنشأ عدد من طلاب الجامعة وسم “#مهزلة_جامعة_حايل_بالطلاب” عبر مواقع التواصل للتعبير عن استيائهم من تأخير الصرف.

جدير بالذكر أن هذا هو الخطأ الثاني للإدارة المالية بجامعة حائل, بعد أن تأخر صرف رواتب موظفي وموظفات الجامعة لشهر ذي القعدة الماضي، حيث أرجع متحدث الجامعة السبب وقتها إلى “خلل فني من الإدارة المالية” في الملف المرسل إلى البنك, وهو ما تمت معالجته في غضون يومين.